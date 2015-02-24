Виктор Майгуров: В том, что Домрачева переехала в Беларусь, есть определенная вина Союза биатлонистов России

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров.

Не тянет вас, глядя, как бежит молодое поколение, как стреляет, самому стать на лыжи, взять винтовочку и тряхнуть стариной?

Виктор Майгуров:

На трассы меня не тянет соревноваться, потому что я знаю, насколько это тяжело, насколько этот спорт непростой, сколько нужно тренироваться, чтобы выступать на самом высоком уровне. У меня все это было. И я сегодня очень доволен смотреть на весь процесс со стороны.

Первым делом хочу выразить вам свой респект, потому что для меня суверенный белорусский биатлон начинался в том числе и с вашего имени. Я помню, болел и персонально за вас тоже, когда вы бегали в форме сборной Беларуси. Много знакомых сейчас встретили в «Раубичах»?

Виктор Майгуров:

Да, я встретил очень большое количество своих друзей, знакомых. И к своей радости вижу, что хоть прошло практически 10 лет, кого-то не видел 15 лет, но люди практически не постарели. Может быть, благодаря нашему виду спорта – много времени на свежем воздухе находимся. И я с удовольствием и с радостью встретился здесь со своими друзьями, продолжаю это, потому что последний раз был в Минске, наверное, когда сам еще тренировался. Это более 10 лет. Я счастлив вернуться в Беларусь, потому что все как-то бегом, бегом, нет времени. А благодаря этому чемпионату я совмещаю и свою непосредственную работу, и со своими, можно сказать, личными делами.

Виктор, вас уже очень много об этом спрашивали газетчики. Тем не менее, что вас больше всего, я немножко по-другому спрошу, в нынешних «Раубичах», после реконструкции, удивило, впечатлило?

Виктор Майгуров:

«Раубичи» и до реконструкции были спортивным комплексом, я думаю, мирового уровня. Тем не менее все это необходимо периодически совершенствовать. Нынешние «Раубичи» максимально комфортны в первую очередь стали для спортсменов, для тренеров, для команд. Появился такой объект, как тир, который просто необходим для тренировок в любую погоду, в любое время года. Расширились трассы, они немного видоизменились. Есть современное освещение, которое позволяет, я думаю, уже осуществлять телевизионную трансляцию в любое время дня и ночи. Понятно, что для проведения соревнований Кубка мира и чемпионата мира, наверное, необходимо будет обеспечить еще дополнительные зрительские места, дополнительные видеоэкраны. Но все это вопросы решаемые, без проблем.

Что касается наших юниоров, как вы их оцениваете?

Виктор Майгуров:

За прошедшие дни медали завоевали пока только девушки. Две золотые медали – это тоже очень высокий уровень. Если взять медальный зачет, Беларусь пока на третьем месте. Очень высокий потенциал, но пока им недостает опыта, чтобы справиться со своими нервами, психологией. Хочется отличиться дома, показать наивысший результат. Это иногда мешает, они допускают промахи, хотя по трассе бегут великолепно.

Судя по себе, сильно давят эти трибуны, которые, действительно, орут, кричат? Иногда даже не очень помогают, а, скорее, наоборот, особенно когда дело касается молодых.

Виктор Майгуров:

Это тот опыт, который они не приобретут больше нигде, он им пригодится в будущем. И, конечно, задача – максимально отвлекаться от этого. Особенно когда ты идешь лидером или в эстафете, или в гонке преследования, последний огневой рубеж, последний выстрел. Кто может не думать об этом, не думать о медали, кто не подставляет свою шею для медали, тот и побеждает.

Вы в бытность спортсменом выступали за три сборные: СССР, Россия и Беларусь. Не жалеете, что в белорусской сборной не остались?

Виктор Майгуров:

Я думаю, что нет. Когда мы приезжали в Беларусь, это был Советский Союз, 1989 год, никто из нас не знал, что страна распадется и будут отдельные государства. Выступая за Республику Беларусь, мы тоже не планировали сменить гражданство, были гражданами Беларуси. Я всегда это называю своей малой родиной. Горжусь тем, что выступал за Республику Беларусь, потому что спорт здесь на особом счету, уделяется огромное внимание со стороны руководства. Не только биатлону, но и многим другим видам спорта. Но так сложились обстоятельства, что мне было сделано предложение из России, я вернулся на свою историческую родину, остался в биатлоне там. Но продолжаю дружить и общаться с теми коллегами, ребятами, друзьями, спортивными функционерами, с кем я здесь работал, с кем вместе выступали.

Приходилось слышать, что Дарью Домрачеву многие тоже относят, россияне особенно говорят, мол, это их спортсменка. А мы не отдаем и говорим, что наша.

Виктор Майгуров:

Даша родилась в том округе, где я сейчас живу (это Ханты-Мансийский автономный округ), в городе Нягань. И тренировалась в нашем спортивном центре в Ханты-Мансийске. То, что она переехала вместе с родителями, я думаю, что в этом есть определенная вина Союза биатлонистов России, что они вовремя не смогли разглядеть эту звездочку и не оставить у себя. Это связано с тем, что в юношеском, юниорском возрасте у нас очень много детей, которые занимаются биатлоном и показывают примерно одинаковый результат. Но именно задача специалистов уже в этом возрасте разглядеть потенциал спортсмена и его уже совершенствовать. Поэтому сейчас, я думаю, белорусы 100-процентно могут говорить, что это «наша Даша».

На вашей памяти много было спортсменов, которые на уровне юниоров показывали замечательные результаты, становились чемпионами, а во взрослый спорт не получалось перейти?

Виктор Майгуров:

Много. К сожалению, такое часто происходит. Из сегодняшних победителей, если половина будет показывать хороший результат уже в большом спорте, это хорошо. И, с другой стороны, те, которые сегодня не попали на пьедестал почета, не попали в шестерку, через 2-4 года могут обыгрывать сегодняшних медалистов. Потому что все зависит от методики подготовки, кому-то сегодня больше повезло, кому-то меньше. И не факт, что сегодняшний чемпион – это уже заведомо потенциальный чемпион во взрослом спорте.

Три фамилии назовите, пожалуйста, кто вас на этом чемпионате из спортсменов больше всего впечатлил.

Виктор Майгуров:

Меня впечатлила стрельба вашей биатлонистки Блашко, ее скорострельность, ее точность. Мня удивил мальчик из Дании, который выиграл медаль. Это вообще впервые в истории страны у них произошло. А третья?

Давайте из своих кого-нибудь, чтобы не обидеть.

Виктор Майгуров:

У нас хорошая команда. Меня радуют юноши. Юниоры подтвердили свой уровень. А у юношей мальчик Стрельцов, который завоевал 22 февраля золотую медаль, в понедельник хорошо пробежал свой этап. Есть потенциал. Дай бог, чтобы тренеры дальше могли вести именно так, как необходимо.

То есть вы советуете не гнать коней, не нагнетать прессинг, в том числе атмосферу. Просто подождать.

Виктор Майгуров:

Конечно. Тем более, что организм растет, его нужно дозировано нагружать, потому что нагрузить легко, а вот восстановить сложно. Загрузить спортсмена так, чтобы он больше двигаться не мог, несложно. Важно найти баланс нагрузки и восстановления, чтобы это все шло на пользу и развивалось динамически.

Скажем большое спасибо Виктору Викторовичу за то, что он нашел время к нам прийти, что поделился своим богатым опытом. Удачи вам, российскому биатлону, белорусскому в том числе.

Виктор Майгуров:

Спасибо вам за приглашение. Я желаю всей вашей команде достойно завершить этот чемпионат мира и выступить через две недели уже на основном чемпионате мира в Финляндии.