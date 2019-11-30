Прямой эфир

Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио

30 ноября 2019 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вторая медаль белорусских батутистов на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио-1

Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали серебряными призёрами в синхронных прыжках. Соревнования проходят в Японии.

За исполнение своей программы наши атлеты получили 52,400 балла. Белорусам не хватило 0,5, чтобы стать первыми. Победу же праздновал японский дуэт. Дополнил пьедестал почёта тандем из России.

Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио-4

Наша медальная копилка может еще пополниться. 1 декабря будем болеть за Ивана Литвиновича. Он пробился в финал индивидуальных соревнований. 

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион – о Витебске, славе, продаже телефона, СМИ, супергероях и искренности

Ольга Власова: «Всё идёт по плану. Мужская команда готовится достаточно серьёзно»

# Батут # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми
30 ноября 2019 17:56

Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану
30 ноября 2019 16:39

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану

Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»
30 ноября 2019 11:08

Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»