Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио

Новости Беларуси. Вторая медаль белорусских батутистов на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио
Новости Беларуси. Вторая медаль белорусских батутистов на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио
Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали серебряными призёрами в синхронных прыжках. Соревнования проходят в Японии.
За исполнение своей программы наши атлеты получили 52,400 балла. Белорусам не хватило 0,5, чтобы стать первыми. Победу же праздновал японский дуэт. Дополнил пьедестал почёта тандем из России.
Наша медальная копилка может еще пополниться. 1 декабря будем болеть за Ивана Литвиновича. Он пробился в финал индивидуальных соревнований.
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