Цилинская: «У нас очень крутой трек. И полотно, и здание. Потому что часто это просто ангар какой-то, даже мало отапливаемый»

Спортсменка высказала мнение в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Посещая другие страны, Вы обращаете внимание на их инфраструктуру, и насколько она в Беларуси соответствует нормам международным?
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Да, в основном, на инфраструктуру трека. Или как трасса построена шоссейная, потому что нет времени совершенно. Ты приезжаешь, у тебя постоянно соревнования. Сначала ты к ним готовишься.
Причём, когда я была спортсменка, времени было больше, на самом деле. Но просто пока соревнования не закончились, отдыхала. А сейчас с тобой вся команда, и, вообще, расслабиться нет времени.
Вадим Щеглов:
А если говорить о велоинфраструктуре там и здесь?