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Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми

30 ноября 2019 17:56
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Новости Беларуси. 30 ноября в шведском Эстерсунде стартовал первый в этом сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми -1

Открывала программу одиночная смешанная эстафета. От Беларуси в гонку были заявлены Анна Сола и Никита Лобастов. Из-за сильного ветра все команды отметились заходом на штрафной круг. Наш дуэт не стал исключением. У Анны и Никиты на двоих 5 заходов на круг и 17 дополнительных патронов. По итогу: чуть более 2 минут отставания и 9-е место на финише. А вот в тройке призеров: Швеция, Германия, Норвегия.

Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми -4

А чуть позднее состоялась смешанная эстафета. Тут мы переживали за Ирину Кривко, Динару Алимбекову, Сергея Бочарникова и Антона Смольского. Наш квартет финишировал 16-м. 1 декабря этап в Эстерсунде продолжится спринтерскими гонками у мужчин и женщин. 

# Биатлон # Анна Сола # Никита Лобастов # Сергей Бочарников # Фотофакт

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