Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми

Новости Беларуси. 30 ноября в шведском Эстерсунде стартовал первый в этом сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открывала программу одиночная смешанная эстафета. От Беларуси в гонку были заявлены Анна Сола и Никита Лобастов. Из-за сильного ветра все команды отметились заходом на штрафной круг. Наш дуэт не стал исключением. У Анны и Никиты на двоих 5 заходов на круг и 17 дополнительных патронов. По итогу: чуть более 2 минут отставания и 9-е место на финише. А вот в тройке призеров: Швеция, Германия, Норвегия.