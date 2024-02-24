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Белорусские спортсмены пробились в финалы Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии

24 февраля 2024 11:51
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В немецком Котбусе проходит второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Лидер белорусской сборной Егор Шарамков пробился в финалы в двух видах программы – в квалификации в коронных вольных упражнениях он показал второй результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсмены пробились в финалы Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии-1

В опорном прыжке стал третьим. Елена Титовец примет участие в финале на брусьях – в квалификации белоруска набрала четвертую сумму баллов. Кубок мира по спортивной гимнастике – один из последних отборочных турниров для участия в Олимпиаде в Париже. Борьбу за олимпийские лицензии ведут более 300 гимнастов из 70 стран.

# Гимнастика

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