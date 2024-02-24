Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Локомотиву» и не вышли в плей-ин МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» не смогли пробиться в плей-ин МХЛ. Сегодня, 24 февраля, в решающем поединке белорусская команда на выезде встречалась с лидером чемпионата – ярославским «Локомотивом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы завоевать путевку в плей-ин, клубу из Бобруйска нужна была победа. В этом случае «Динамо-Шинник» догнал бы по очкам еще одного претендента, «Крылья Советов», и превзошел бы его по дополнительным показателям. Игра началась для белорусских хоккеистов оптимистично: на 7-й минуте счет открыл Матвей Шидловский. Правда, на старте второго периода хозяева отыгрались – отличился Сурин. На первых минутах 3-го отрезка матча Зыков в меньшинстве вывел «Локо» вперед, а затем местная дружина еще трижды поразила ворота бобров. Таким образом, хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Локомотиву» 1:5, лишились возможности стать участником плей-ин и завершили сезон.