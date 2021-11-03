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Белорусы успешно выступили в квалификации ЧЕ по плаванию. У Ильи Шимановича лучшее время

03 ноября 2021 11:47
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Новости Беларуси. Наши спортсмены удачно выступили в квалификации чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Казани.

Белорусы успешно выступили в квалификации ЧЕ по плаванию. У Ильи Шимановича лучшее время-1

Особенно убедительно смотрелся Илья Шиманович. Он показал лучшее время дня на дистанции 100 метров на спине. Результат – 56,04 секунды. Неплохо зарекомендовала себя и Анастасия Шкурдай. На стометровке комплексом она стала первой, а в общей классификации – восьмой. И Шкурдай, и Шиманович выступят в вечерних полуфиналах. Григорий Пекарский стал вторым запасным на 50-метровке вольным стилем.

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Григорий Пекарский # Фотофакт

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