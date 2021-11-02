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КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Москвы

02 ноября 2021 20:42
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Новости Беларуси. Во втором домашнем матче Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» вновь терпит поражение. На этот раз от одноименных соперников из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Москвы-1

То, что гости были сильнее, сомнений не возникало, но то, что уже в первом периоде москвичи буквально расстреляли ворота «зубров», стало неприятной неожиданностью. Единственный гол у минчан забил Артем Демков. На перерыв команды уходили со счетом 5:1 в пользу гостей.

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Москвы-4

После Крэйг Вудкрофт меняет голкиперов. В рамку становится Патрик Рыбар, но эта рокировка не спасает нашу команду. Уже на 19-й секунде второго периода шестая шайба залетает в ворота хозяев. Но это было еще не конечное фиаско. Седьмое взятие ворот гостями было тоже результативным.

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Москвы-7

В третьей 20-минутке Илья Усов ввязался в спасение родной команды, оформив дубль – ­ 3:7.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Артем Демков # Патрик Рыбар # Илья Усов # Фотофакт

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