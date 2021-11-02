КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Москвы

Новости Беларуси. Во втором домашнем матче Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» вновь терпит поражение. На этот раз от одноименных соперников из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

То, что гости были сильнее, сомнений не возникало, но то, что уже в первом периоде москвичи буквально расстреляли ворота «зубров», стало неприятной неожиданностью. Единственный гол у минчан забил Артем Демков. На перерыв команды уходили со счетом 5:1 в пользу гостей.

После Крэйг Вудкрофт меняет голкиперов. В рамку становится Патрик Рыбар, но эта рокировка не спасает нашу команду. Уже на 19-й секунде второго периода шестая шайба залетает в ворота хозяев. Но это было еще не конечное фиаско. Седьмое взятие ворот гостями было тоже результативным.