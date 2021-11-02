«Спасибо большое девочкам». Как тренируются белоруски, которые стали вице-чемпионками конкурса баскетбольного мастерства

Как готовятся спортсмены и что входит в предматчевый ритуал, в материале Анастасии Подлипской.

Не так давно женская сборная Беларуси до 15 лет завоевала серебро в решающем противостоянии мирового финала конкурса баскетбольного мастерства. За награду соревновались Анастасия Авсиевич, Мария Лясковская, Диана Линдерова, Яна Борисевич и Александра Полубок. Девушкам нет и 16, а они уже вице-чемпионки планеты. В мировом конкурсе баскетбольного мастерства белоруски оступились только в финале. Да, их медальная копилка не такая большая, как у Майкла Джордана. Но будем верить, что только пока.

Яна Борисевич – ­самая юная из квинтета призеров, однако она уже имеет рост 181 сантиметр. Девушка одна из самых быстрых в дрим-тиме конкурса баскетбольного мастерства. В ежедневный рацион питания девушки входят белки, быстрые углеводы и каши. Яна не скрывает: фастфуд категорически исключен из ее пищи.

Яна Борисевич, игрок баскетбольного клуба «БДУ-Цмокi»: У нас была одна тренировка в день, она длилась 1,5-2 часа. Было тяжело, но из-за того, что у нас была сплоченная команда, мы все справлялись. Потом, после тренировки, мы успевали поговорить, обсудить все. Было очень круто проводить время с нашей командой. Это был очень сплоченный коллектив, мне очень понравилось. Спасибо большое девочкам.

2 ноября на тренировке присутствовали 12 спортсменок и, как положено, два тренера. Девушки тщательно разминали мышцы, прорабатывали свои ошибки, улучшали физические, умственные и специфические показатели. Главные – выносливость, сила, реакция, обыгрыш, командные взаимодействия и, естественно, бросок.

Татьяна Цирулева, тренер СДЮШОР «Цмокi-Мiнск»:

Само это мероприятие очень непредсказуемо. Все-таки ты заведомо не можешь сказать, что она пробежит быстро, не потеряет мяч или забьет его. Фактор волнения все-таки сказывается, но молодцы, девчонки справились с волнением. Яна практически все средние попадала. И они очень подошли под это мероприятие. Прямо то, что нужно.

В ближайших планах у девушек выступление на первенстве Беларуси, и не только статистика, но и победные амбиции.