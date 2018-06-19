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Белорусы собираются участвовать в чемпионате по дрон-рейсингу в Китае

19 июня 2018 13:17
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Новости Беларуси. О развитии в Беларуси нового вида авиаспорта рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александра Садовникова, пресс-секретарь Белорусской федерации авиационного спорта, организатор 16-ого чемпионата мира по вертолётному спорту и фестиваля #Пронебо:
Дрон-рейсинг. В прошлом году мы уже показывали этот вид спорта. Официально и впервые провели соревнования в Беларуси. Мы построили для наших дрон-рейсеров стационарную трассу с большими воротами, с препятствиями, сделали специальные помещения, где они могут хранить всю свою экипировку. Во всём мире этот вид спорта очень сильно развивается.

В него вкладываются огромные деньги.

В этом году мы хотим отправить нашу команду на первый чемпионат мира в Китай.

Вертолётные гонки, парашютный спорт, дрон-рейсинг: что интересного будет на фестивале «Пронебо»?

# Авиация # Александра Садовникова

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