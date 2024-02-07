Белорусы провели первые матчи в НХЛ

Егор Шарангович и Алексей Протас провели после небольших каникул первые матчи в НХЛ. Взять с места в карьер не получилось. Оба форварда остались без бомбардирских баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Калгари», как и предполагалось, действовал в центре первого звена. На льду он провел без малого 17 минут. За это время Шарангович нанес два броска, применил один силовой прием и совершил два перехвата. В сезоне у белоруса 50 игр, в которых он набрал 35 очков. «Огненные» взяли верх над лидером конференции «Бостоном» – 4:1.

«Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе проиграл «Монреалю» – 2:5. Наш соотечественник работал в третьем звене. Его айс-тайм – 10.50, показатель полезности – «-1». «Столичники» продолжают чемпионатное пике, занимая 12-е место на Востоке. А Протас не набирает очки уже в 14 дуэлях кряду.