Мария Шканова выиграла бронзу Кубка России по горнолыжному спорту

Мария Шканова продолжает коллекционировать медали этапов Кубка России по горнолыжному спорту. Во второй день состязаний в Белокурихе наша спортсменка обзавелась бронзой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска неплохо шла по дистанции, однако допустила ошибку в нижней части маршрута. Как итог – ее смогли опередить две россиянки. Лучшей, как и днем ранее, стала Виталина Гирина, с серебром Анастасия Горностаева. Отметим, на данный момент в Кубке состоялись пять раундов, и в каждом из них Шканова брала медаль. Причем в ее активе есть и золото. Далее горнолыжницам предстоит борьба на Всероссийской спартакиаде сильнейших.