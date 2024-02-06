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Результаты второго соревновательного дня первенства Беларуси по биатлону

06 февраля 2024 19:25
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Раубичи вновь стали площадкой спортивных биатлонных баталий. 115 стреляющих лыжников борются за медали открытого первенства Беларуси. Турнир определит выездные составы на первенства России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты второго соревновательного дня первенства Беларуси по биатлону-1

Во второй соревновательный день участники разыграли награды в индивидуальной гонке. У юниоров на дистанции 12,5 километра золото завоевал представитель Минской области Павел Мацуль. У юниорок маршрут составил 10 километров. Здесь не было равных Анне Макарской. Девушка стартовала первой из 36 претенденток. Несмотря на три промаха, она смогла финишировать с лучшим результатом.

Результаты второго соревновательного дня первенства Беларуси по биатлону-4

Анна Макарская, победительница открытого первенства Беларуси по биатлону:
Последние гонки не складывались у меня, занимала 4-е место обидное, вчера – 7-е, поэтому ходила настроенной. Рада, что все получилось. Трасса сегодня была хорошая, лыжи – вообще суперские, но со стрельбой немного не справилась. В целом получала удовольствие. Хорошо, что стартовала первой.

Результаты второго соревновательного дня первенства Беларуси по биатлону-7

Павел Мацуль, победитель открытого первенства Беларуси по биатлону:
Чувствовалась хорошая конкуренция, но надо сегодня было стрелять. Трасса скоростная была – стрельба решала многое сегодня. Несколько стартов у меня стрельба не шла, а ход хороший был. А сейчас я смог себя реализовать и в стрельбе, собраться и занять первое место.

В третий соревновательный день юниоры поспорят за медали в гонке преследования. Турнир завершится 8 февраля.

# Биатлон

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