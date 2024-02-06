Результаты второго соревновательного дня первенства Беларуси по биатлону

Раубичи вновь стали площадкой спортивных биатлонных баталий. 115 стреляющих лыжников борются за медали открытого первенства Беларуси. Турнир определит выездные составы на первенства России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Раубичи вновь стали площадкой спортивных биатлонных баталий. 115 стреляющих лыжников борются за медали открытого первенства Беларуси. Турнир определит выездные составы на первенства России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во второй соревновательный день участники разыграли награды в индивидуальной гонке. У юниоров на дистанции 12,5 километра золото завоевал представитель Минской области Павел Мацуль. У юниорок маршрут составил 10 километров. Здесь не было равных Анне Макарской. Девушка стартовала первой из 36 претенденток. Несмотря на три промаха, она смогла финишировать с лучшим результатом.
Анна Макарская, победительница открытого первенства Беларуси по биатлону:
Последние гонки не складывались у меня, занимала 4-е место обидное, вчера – 7-е, поэтому ходила настроенной. Рада, что все получилось. Трасса сегодня была хорошая, лыжи – вообще суперские, но со стрельбой немного не справилась. В целом получала удовольствие. Хорошо, что стартовала первой.
Павел Мацуль, победитель открытого первенства Беларуси по биатлону:
Чувствовалась хорошая конкуренция, но надо сегодня было стрелять. Трасса скоростная была – стрельба решала многое сегодня. Несколько стартов у меня стрельба не шла, а ход хороший был. А сейчас я смог себя реализовать и в стрельбе, собраться и занять первое место.
В третий соревновательный день юниоры поспорят за медали в гонке преследования. Турнир завершится 8 февраля.