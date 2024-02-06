Результаты второго соревновательного дня первенства Беларуси по биатлону

Раубичи вновь стали площадкой спортивных биатлонных баталий. 115 стреляющих лыжников борются за медали открытого первенства Беларуси. Турнир определит выездные составы на первенства России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день участники разыграли награды в индивидуальной гонке. У юниоров на дистанции 12,5 километра золото завоевал представитель Минской области Павел Мацуль. У юниорок маршрут составил 10 километров. Здесь не было равных Анне Макарской. Девушка стартовала первой из 36 претенденток. Несмотря на три промаха, она смогла финишировать с лучшим результатом.

Анна Макарская, победительница открытого первенства Беларуси по биатлону:

Последние гонки не складывались у меня, занимала 4-е место обидное, вчера – 7-е, поэтому ходила настроенной. Рада, что все получилось. Трасса сегодня была хорошая, лыжи – вообще суперские, но со стрельбой немного не справилась. В целом получала удовольствие. Хорошо, что стартовала первой.