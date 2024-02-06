9 команд получили лицензию на следующий сезон чемпионата Беларуси по футболу

В Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской федерации футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По его итогам были приняты положительные решения по 9 футбольным коллективам. Это «Динамо-Минск», «Неман», «Славия», «Гомель», «Минск», «Витебск», «Днепр», «Динамо-Брест» и «Сморгонь». По оставшимся командам решение примут 13 февраля.