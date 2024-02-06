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9 команд получили лицензию на следующий сезон чемпионата Беларуси по футболу

06 февраля 2024 19:25
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В Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской федерации футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 команд получили лицензию на следующий сезон чемпионата Беларуси по футболу-1

По его итогам были приняты положительные решения по 9 футбольным коллективам. Это «Динамо-Минск», «Неман», «Славия», «Гомель», «Минск», «Витебск», «Днепр», «Динамо-Брест» и «Сморгонь». По оставшимся командам решение примут 13 февраля.

# Футбол Беларуси

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