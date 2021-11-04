Белорусы продолжают выступать на ЧЕ по плаванию. Змушко заняла 4 место на дистанции 200 метров брассом

Наши спортсмены приняли участие в утренней сессии. На дистанции 200 метров брассом Алина Змушко расположилась на 4 месте своего заплыва, что позволило ей продолжить борьбу в полуфинале. В этом же стиле, но в 50-метровке Анастасия Шкурдай также заняла 4 место и вышла в следующий раунд. Виктор Стаселович преодолел 100 метров брассом за 51,90 сотых секунд, чего оказалось достаточно для выхода в полуфинал. А Анастасия Караковская стала второй запасной в 100 метрах вольным стилем. Свое выступление белорусы продолжат в вечерней сессии.