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Белорусы продолжают выступать на ЧЕ по плаванию. Змушко заняла 4 место на дистанции 200 метров брассом

04 ноября 2021 11:42
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Новости Беларуси. Белорусские пловцы продолжают выступление на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, турнир проходит в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусы продолжают выступать на ЧЕ по плаванию. Змушко заняла 4 место на дистанции 200 метров брассом-1

Наши спортсмены приняли участие в утренней сессии. На дистанции 200 метров брассом Алина Змушко расположилась на 4 месте своего заплыва, что позволило ей продолжить борьбу в полуфинале. В этом же стиле, но в 50-метровке Анастасия Шкурдай также заняла 4 место и вышла в следующий раунд. Виктор Стаселович преодолел 100 метров брассом за 51,90 сотых секунд, чего оказалось достаточно для выхода в полуфинал. А Анастасия Караковская стала второй запасной в 100 метрах вольным стилем. Свое выступление белорусы продолжат в вечерней сессии.

# Плавание # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай # Виктор Стаселович # Анастасия Караковская # Фотофакт

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