Анастасия Шкурдай вышла в медальный заплыв на ЧЕ в Казани

Наши спортсмены приняли участие в вечерней сессии. Илья Шиманович боролся в полуфинале. Белорус приложил все силы ради достойного результата. И этого хватило для получения места в заветной восьмерке, причем квалифицировался туда Илья с лучшим временем – 55,45 секунды. Анастасия Шкурдай в полуфинале на стометровке комплексом также смогла показать цифры, которые позволили ей выйти в медальный заплыв. Григорий Пекарский в финале с результатом 50,6 секунды занял последнее, 8-е место.