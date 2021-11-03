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Анастасия Шкурдай вышла в медальный заплыв на ЧЕ в Казани

03 ноября 2021 19:14
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Новости Беларуси. Белорусские пловцы продолжают выступление на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Казани.  

Анастасия Шкурдай вышла в медальный заплыв на ЧЕ в Казани-1

Наши спортсмены приняли участие в вечерней сессии. Илья Шиманович боролся в полуфинале. Белорус приложил все силы ради достойного результата. И этого хватило для получения места в заветной восьмерке, причем квалифицировался туда Илья с лучшим временем – 55,45 секунды. Анастасия Шкурдай в полуфинале на стометровке комплексом также смогла показать цифры, которые позволили ей выйти в медальный заплыв. Григорий Пекарский в финале с результатом 50,6 секунды занял последнее, 8-е место.

# Плавание # Григорий Пекарский # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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