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Солигорский «Шахтёр» обыграл «Лиду» в матче ЧБ по хоккею

03 ноября 2021 19:29
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею были сыграны очередные 3 поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Лиду» в матче ЧБ по хоккею -1

«Лида» принимала на домашней арене солигорский «Шахтер», который старается максимально сократить отставание от лидера в турнирной таблице Экстралиги. «Горняки» уже в первом периоде поразили ворота оппонентов, а после перерыва ушли в отрыв, забросив за 3 минуты две шайбы.  

Солигорский «Шахтёр» обыграл «Лиду» в матче ЧБ по хоккею -4

Хозяевам все же удалось размочить счет, но гости вновь ответили. После 60 минут матча на табло горели разгромные цифры – 5:1 в пользу «Шахтера».  

Результаты остальных матчей: «Брест» на выезде обыграл «Неман», а «Юность» провела упорный поединок против «Динамо-Молодечно».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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