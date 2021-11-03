Солигорский «Шахтёр» обыграл «Лиду» в матче ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею были сыграны очередные 3 поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Лида» принимала на домашней арене солигорский «Шахтер», который старается максимально сократить отставание от лидера в турнирной таблице Экстралиги. «Горняки» уже в первом периоде поразили ворота оппонентов, а после перерыва ушли в отрыв, забросив за 3 минуты две шайбы.