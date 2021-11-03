«Барселона» обыграла киевское «Динамо». Как сыграли другие команды в групповом этапе ЛЧ?

Завершились еще восемь матчей группового этапа главного Еврокубка – Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из противостояний дня «Барселона» в гостевом матче смогла обыграть киевское «Динамо» со счетом 1:0 и завоевать заветные три очка в свой актив.

Впереди у каталонцев дуэль против идущей в группе третьей «Бенфики», в которой им тоже нельзя терять баллы. В случае победы сине-гранатовые обеспечат себе место в следующем раунде турнира. Отметим, что «Бавария», выступающая в одном квартете с «Барсой», уже гарантировала себе место в плей-офф, одержав четыре победы и набрав 12 очков. Даже поражение в следующем матче не сможет пошатнуть позиции чемпиона Бундеслиги.