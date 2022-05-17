Белорусы одержали три победы на старте 4 этапа открытого ЧР по пляжному волейболу

Новости Беларуси. Три победы в трех матчах одержали белорусские пляжные волейболисты на старте 4 этапа открытого чемпионата России. Это позволило нашему тандему квалифицироваться во второй, групповой этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Три победы в трех матчах одержали белорусские пляжные волейболисты на старте 4 этапа открытого чемпионата России. Это позволило нашему тандему квалифицироваться во второй, групповой этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Причем двух конкурентов Александр Дедков и Павел Петрушко прошли без сучка и задоринки, уложившись в два сета. А вот Шустров и Ермищенков заставили серьезно потрудиться. И тем не менее виктория была добыта со счетом 2:1. Групповой этап начался не лучшим образом – осечка в первой же дуэли 1:2. Но пока положение дел не фатально. Для продолжения борьбы в плей-офф необходимо занимать место не ниже второго.