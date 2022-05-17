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Белорусы одержали три победы на старте 4 этапа открытого ЧР по пляжному волейболу

17 мая 2022 11:29
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Новости Беларуси. Три победы в трех матчах одержали белорусские пляжные волейболисты на старте 4 этапа открытого чемпионата России. Это позволило нашему тандему квалифицироваться во второй, групповой этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы одержали три победы на старте 4 этапа открытого ЧР по пляжному волейболу-1

Причем двух конкурентов Александр Дедков и Павел Петрушко прошли без сучка и задоринки, уложившись в два сета. А вот Шустров и Ермищенков заставили серьезно потрудиться. И тем не менее виктория была добыта со счетом 2:1. Групповой этап начался не лучшим образом – осечка в первой же дуэли 1:2. Но пока положение дел не фатально. Для продолжения борьбы в плей-офф необходимо занимать место не ниже второго.  

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Павел Шустров # Антон Ермишенков # Фотофакт

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