Белорусы одержали три победы на старте 4 этапа открытого ЧР по пляжному волейболу

Причем двух конкурентов Александр Дедков и Павел Петрушко прошли без сучка и задоринки, уложившись в два сета. А вот Шустров и Ермищенков заставили серьезно потрудиться. И тем не менее виктория была добыта со счетом 2:1. Групповой этап начался не лучшим образом – осечка в первой же дуэли 1:2. Но пока положение дел не фатально. Для продолжения борьбы в плей-офф необходимо занимать место не ниже второго.