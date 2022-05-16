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В Бресте стартовал финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч»

16 мая 2022 20:34
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал финальный этап республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек «Стремительный мяч». В турнире принимают участие сборные из всех областей и города Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Бресте стартовал финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч»-1

В финальный этап вышли сильнейшие команды. Путь в решающую стадию соревнований был непрост. Финалисты прошли сито отбора сначала на районном, а затем на областном уровне. Главная цель турнира – смотр ближайшего резерва, который потенциально в будущем сможет пополнить ряды юношеских сборных.  

В Бресте стартовал финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч»-4

Олег Свитич, тренер команды Брестской области:  
«Стремительный мяч» – это их первые большие соревнования. Дети из других городов своей области тренируются. Это такие большие для них, как говорится, главный старт. Первые соревнования, которые проходят раз в жизни. Дети многие приходят сами. Знают, что такое гандбол, не надо объяснять, нам проще их мотивировать.  

В Бресте стартовал финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч»-7

Виктор Винник, тренер команды Минска:  
Такие масштабные соревнования важны в общем в любом возрасте. Это, во-первых, нравится детям, это для них большой праздник, для тренеров это опыт огромный. Мы играем друг с другом, узнаем что-то новое.  

Групповая стадия турнира продлится до 19 мая, а 20-го участники соревнований определят победителей и призеров.  

# Спортивные соревнования # Олег Свитич # Виктор Винник # Фотофакт

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