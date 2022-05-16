В Бресте стартовал финальный этап республиканских соревнований по гандболу «Стремительный мяч»

Новости Беларуси. В Бресте стартовал финальный этап республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек «Стремительный мяч». В турнире принимают участие сборные из всех областей и города Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальный этап вышли сильнейшие команды. Путь в решающую стадию соревнований был непрост. Финалисты прошли сито отбора сначала на районном, а затем на областном уровне. Главная цель турнира – смотр ближайшего резерва, который потенциально в будущем сможет пополнить ряды юношеских сборных.

Олег Свитич, тренер команды Брестской области: «Стремительный мяч» – это их первые большие соревнования. Дети из других городов своей области тренируются. Это такие большие для них, как говорится, главный старт. Первые соревнования, которые проходят раз в жизни. Дети многие приходят сами. Знают, что такое гандбол, не надо объяснять, нам проще их мотивировать.

Виктор Винник, тренер команды Минска:

Такие масштабные соревнования важны в общем в любом возрасте. Это, во-первых, нравится детям, это для них большой праздник, для тренеров это опыт огромный. Мы играем друг с другом, узнаем что-то новое.

Групповая стадия турнира продлится до 19 мая, а 20-го участники соревнований определят победителей и призеров.