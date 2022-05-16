«Мы очень довольны радушным приёмом». Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту

Новости Беларуси. Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту. Сильнейшие яхтсмены страны собрались под Минском, чтобы вновь выявить лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту. Сильнейшие яхтсмены страны собрались под Минском, чтобы вновь выявить лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 2022 году членам национальной команды и спортсменам-учащимся специализированных учреждений Минска, Гродно и Гомеля создают конкуренцию российские коллеги. Помимо белорусов участие в соревнованиях принимают представители национальной и юниорской сборных России. А это порядка 40 человек. Легко не будет, но достойная конкуренция – залог высоких результатов.
Наталья Иванова, главный тренер сборной России по парусному спорту:
Мы очень довольны радушным приемом, который нам здесь оказан. Очень благодарим белорусскую федерацию. Очень удивлены такой хорошей инфраструктурой парусной, которая у вас есть. Честно говоря, мы здесь впервые и даже не ожидали, что у вас все развито на таком высоком уровне. Всем спортсменам нравится город, очень впечатлены Минском, его красотой, широкими улицами. Пока у нас только положительные эмоции. Я думаю, что мы их обязательно увезем с собой обратно в Россию.
Эти соревнования также являются первым этапом открытого Кубка Содружества по парусному спорту 2022. Белорусскую делегацию ждут в Санкт-Петербурге на следующих этапах. Сотрудничество между странами развивается и крепнет. А это, в свою очередь, создает соревновательный календарь. Значит, будет возможность не только тренироваться, но и выступать. Укротители морской волны на берегу не останутся.
Открытый Кубок Беларуси по парусному спорту продлится до 22 мая.