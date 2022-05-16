Прямой эфир

«Мы очень довольны радушным приёмом». Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту

16 мая 2022 20:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту. Сильнейшие яхтсмены страны собрались под Минском, чтобы вновь выявить лучших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Мы очень довольны радушным приёмом». Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту-1

В 2022 году членам национальной команды и спортсменам-учащимся специализированных учреждений Минска, Гродно и Гомеля создают конкуренцию российские коллеги. Помимо белорусов участие в соревнованиях принимают представители национальной и юниорской сборных России. А это порядка 40 человек. Легко не будет, но достойная конкуренция – залог высоких результатов.  

«Мы очень довольны радушным приёмом». Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту-4

Наталья Иванова, главный тренер сборной России по парусному спорту:  
Мы очень довольны радушным приемом, который нам здесь оказан. Очень благодарим белорусскую федерацию. Очень удивлены такой хорошей инфраструктурой парусной, которая у вас есть. Честно говоря, мы здесь впервые и даже не ожидали, что у вас все развито на таком высоком уровне. Всем спортсменам нравится город, очень впечатлены Минском, его красотой, широкими улицами. Пока у нас только положительные эмоции. Я думаю, что мы их обязательно увезем с собой обратно в Россию.  

«Мы очень довольны радушным приёмом». Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту-7

Эти соревнования также являются первым этапом открытого Кубка Содружества по парусному спорту 2022. Белорусскую делегацию ждут в Санкт-Петербурге на следующих этапах. Сотрудничество между странами развивается и крепнет. А это, в свою очередь, создает соревновательный календарь. Значит, будет возможность не только тренироваться, но и выступать. Укротители морской волны на берегу не останутся.  

Открытый Кубок Беларуси по парусному спорту продлится до 22 мая.  

# Парусный спорт # Наталья Иванова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель БФПС о Кубке Беларуси: «Хорошая возможность посоревноваться, поддержать уровень»
16 мая 2022 20:30

Председатель БФПС о Кубке Беларуси: «Хорошая возможность посоревноваться, поддержать уровень»

Две победы в двух матчах. Результаты белорусов на квалификации открытого чемпионата по пляжному волейболу России
16 мая 2022 15:36

Две победы в двух матчах. Результаты белорусов на квалификации открытого чемпионата по пляжному волейболу России

Теннис. Юлия Готовко одолела соперницу из Японии, а Егор Герасимов победил серба
16 мая 2022 15:32

Теннис. Юлия Готовко одолела соперницу из Японии, а Егор Герасимов победил серба