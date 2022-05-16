«Мы очень довольны радушным приёмом». Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту

В 2022 году членам национальной команды и спортсменам-учащимся специализированных учреждений Минска, Гродно и Гомеля создают конкуренцию российские коллеги. Помимо белорусов участие в соревнованиях принимают представители национальной и юниорской сборных России. А это порядка 40 человек. Легко не будет, но достойная конкуренция – залог высоких результатов.

Наталья Иванова, главный тренер сборной России по парусному спорту:

Мы очень довольны радушным приемом, который нам здесь оказан. Очень благодарим белорусскую федерацию. Очень удивлены такой хорошей инфраструктурой парусной, которая у вас есть. Честно говоря, мы здесь впервые и даже не ожидали, что у вас все развито на таком высоком уровне. Всем спортсменам нравится город, очень впечатлены Минском, его красотой, широкими улицами. Пока у нас только положительные эмоции. Я думаю, что мы их обязательно увезем с собой обратно в Россию.