Председатель БФПС о Кубке Беларуси: «Хорошая возможность посоревноваться, поддержать уровень»

Олег Сполан, председатель Белорусской федерации парусного спорта:

Сейчас мы подписали соглашение со Всероссийской федерацией парусного спорта о проведении Кубка Содружества, четыре этапа. Это два кубка – наши и России, плюс чемпионат Беларуси и чемпионат России. Хорошая возможность посоревноваться, поддержать уровень для спортсменов. По поводу соотношения нашего уровня и российского, оно, в принципе, известно. В России есть много сильных спортсменов, которые входят в десятку лучших в мире. В некоторых видах программы мы не слабее. Посмотрим, как будет сейчас. Время идет, каждый раз нужно доказывать свое преимущество.

«Мы очень довольны радушным приемом». Стартовал открытый Кубок Беларуси по парусному спорту (подробнее тут).