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Белорусы Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

20 июля 2024 15:24
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Сильнейший дуэт страны Александр Дедков и Павел Петрушко завершил борьбу на этапе чемпионата России, который проходит в Северодвинске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе чемпионата России по пляжному волейболу-1

Наши парни выиграли групповой раунд, однако в четвертьфинале в напряженнейшем поединке уступили представителям «Динамо» из Анапы – Антону Кислицыну и Дмитрию Ермакову. Поражение в трех сетах – 20:22; 27:25; 8:15. Следующий этап турнира пройдет в начале августа в Южно-Сахалинске.

# Спортивные соревнования # Александр Дедков # Павел Петрушко

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