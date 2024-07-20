Белорусы Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Сильнейший дуэт страны Александр Дедков и Павел Петрушко завершил борьбу на этапе чемпионата России, который проходит в Северодвинске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни выиграли групповой раунд, однако в четвертьфинале в напряженнейшем поединке уступили представителям «Динамо» из Анапы – Антону Кислицыну и Дмитрию Ермакову. Поражение в трех сетах – 20:22; 27:25; 8:15. Следующий этап турнира пройдет в начале августа в Южно-Сахалинске.