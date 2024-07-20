Сергей Пушков покинул пост главного тренера хоккейного «Бреста»

Сергей Пушков покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Брест». Российский специалист возглавил команду по ходу сезона-2023/24, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сергей Пушков покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Брест». Российский специалист возглавил команду по ходу сезона-2023/24, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Под его руководством коллектив впервые дошел до финала Кубка Президента, переиграв в плей-офф «Витебск» и «Шахтер». Ранее наставник был трижды признан лучшим тренером экстралиги. С «Неманом» он становился трехкратным чемпионом Беларуси, а также два раза поднимал над головой Кубок Салея.