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Сергей Пушков покинул пост главного тренера хоккейного «Бреста»

20 июля 2024 13:24
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Сергей Пушков покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Брест». Российский специалист возглавил команду по ходу сезона-2023/24, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Пушков покинул пост главного тренера хоккейного «Бреста»-1

Под его руководством коллектив впервые дошел до финала Кубка Президента, переиграв в плей-офф «Витебск» и «Шахтер». Ранее наставник был трижды признан лучшим тренером экстралиги. С «Неманом» он становился трехкратным чемпионом Беларуси, а также два раза поднимал над головой Кубок Салея.

# Хоккей # Сергей Пушков

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