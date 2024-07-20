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Белорусы медально выступают на первенствах мира по гребле на байдарках и каноэ

20 июля 2024 13:13
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Белорусские экипажи продолжают медальное выступление на юниорском и молодежном первенствах мира по гребле на байдарках и каноэ в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы медально выступают на первенствах мира по гребле на байдарках и каноэ-1

Среди спортсменов до 23 лет Данила Верещако завоевал золотую медаль в заезде на 1 000 метров в каноэ-одиночке. Денис Ермоленко стал серебряным призером на дистанции 50 метров в соревнованиях байдарок-одиночек.

Среди юниоров равных не было нашему тандему Мария Мисюченко/Дарья Ключинская на дистанции 500 метров среди байдарок-двоек. На полсекунды белоруски опередили дуэт из Германии, тройку замкнули польские гребчихи. Кроме того, Мария вышла на старт решающего заезда в одиночном спринте на 200 метров, где также завоевала золото.

# Гребля

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