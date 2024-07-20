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Егор Герасимов вышел в полуфинал теннисного турнира в Испании

20 июля 2024 13:20
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Отечественные теннисисты победно выступают на международных стартах. Стадию 1/2 обеспечила себе и Ирина Шиманович на турнире в американском Эвансвилле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вышел в полуфинал теннисного турнира в Испании-1

Белоруска была сильнее представительницы Индии Сахаи Ямалапалли – 5-7, 6-2, 7-6. Ирина отыгралась со счета 3-5 в решающем сете, а на тай-брейке ушла со счета 1-5 и с тройного матчбола соперницы.

Егор Герасимов вышел в полуфинал турнира в Испании. Он справился с хозяином корта Мигелем Дамасом – 7-5, 2-6, 7-6. Белорус прервал 7-матчевую победную серию своего оппонента.

# Теннис

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