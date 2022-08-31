Белорусы Дедков и Петрушко одержали две победы на Кубке России по пляжному волейболу

В Москве проходит Кубок России по пляжному волейболу. В состязаниях принимают участие 32 сильнейших тандема. Они разделены на группы и на первом этапе борются за выход в плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди соискателей главного приза есть и лучшая белорусская команда Александр Дедков и Павел Петрушко, которые 30 августа провели стартовый матч на турнире. В соперниках значились представители казанского «Зенита» Беляков и Миначетдинов. Наши волейболисты оказались сильнее в двух партиях – 21:11, 21:11.

Утром 31 августа белорусский тандем встречался с парой Зырянов/Дешин из красноярского «Енисея». И вновь в двух партиях наши парни праздновали победу – 21:19; 21:15. В расписании сегодняшнего игрового дня значится также поединок против волейболистов из питерского «Зенита».

Позже в упорном поединке в трех сетах были повержены волейболисты из питерского «Зенита». Таким образом, белорусы выиграли свою группу и теперь сыграют в плей-офф турнира.