Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» отмечает 90-летие

Новости Беларуси. Громкие имена, рекорды и олимпийские медали. Эта организация на протяжении десятилетий остается кузницей чемпионов. Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» отмечает юбилей.

С 90-летием объединение поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что «Динамо» играет ведущую роль в спорте высших достижений и воспитании резерва.

На трех последних Олимпийских играх динамовцы завоевали 26 медалей и неоднократно добивались побед в международных состязаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Иткина, четырехкратная чемпионка Европы по легкой атлетике:

Эта организация всегда показывала пример высокого достоинства, профессионализма в развитии, в частности моего вида спорта, легкой атлетики.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олмпиады-2012 по художественной гимнастике:

Даже когда я не была в «Динамо», я тренировалась на динамовской базе, постоянной фигурировала на стенах буква «Д». Быстрее, выше, сильнее.

«Динамо» – это очень известное имя. Всегда очень приятно быть за этим именем, с этим именем и продвигать его в дальнейшем.

Саша Немо, певец:

В моей семье есть тоже маленький представитель «Динамо» – это старшая дочка Анна, которая занимается здесь, бок о бок со знаменитой Черкашиной.

Школы «Динамо» расположены во всех областях Беларуси. Сегодня в них готовят атлетов в 27 видах спорта. Начав свой спортивный путь в этих учебных заведениях, многие из воспитанников становятся известными спортсменами.