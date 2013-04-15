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Команда Минской области стала победителем республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд

15 апреля 2013 08:05
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Новости Беларуси. Победителем Шестых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стала команда Минской области. Серебро у сборной Брестской области. Решающий матч прошел накануне в Молодечно. Счет встречи 3:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гриценко, вратарь хоккейной команды  Минской области:
Серьезный матч. Финал. Конечно, где-то может быть нервы. Должны были в основное время выиграть, но довели до буллитов.  Здесь фортуна, где-то мастерство помогло. Я думаю, это закономерная победа.

Обе дружины показали яркую и красивую игру. Этот турнир - один из самых значимых среди любителей спорта. В прошлом легендарные профессиональные игроки также с удовольствием выходят на лед. Отличительная особенность игр - широкая география.  С октября по апрель хоккейные поединки в рамках турнира прошли почти на двух десятках ледовых арен. Яркие матчи привлекают на трибуны все больше зрителей.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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