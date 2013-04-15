Команда Минской области стала победителем республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд

Новости Беларуси. Победителем Шестых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стала команда Минской области. Серебро у сборной Брестской области. Решающий матч прошел накануне в Молодечно. Счет встречи 3:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гриценко, вратарь хоккейной команды Минской области:

Серьезный матч. Финал. Конечно, где-то может быть нервы. Должны были в основное время выиграть, но довели до буллитов. Здесь фортуна, где-то мастерство помогло. Я думаю, это закономерная победа.

Обе дружины показали яркую и красивую игру. Этот турнир - один из самых значимых среди любителей спорта. В прошлом легендарные профессиональные игроки также с удовольствием выходят на лед. Отличительная особенность игр - широкая география. С октября по апрель хоккейные поединки в рамках турнира прошли почти на двух десятках ледовых арен. Яркие матчи привлекают на трибуны все больше зрителей.