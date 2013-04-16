Александр Лукашенко подписал указы по назначению именных стипендий спортсменам и поддержке спортивных организаций

Новости Беларуси. Спортивная сфера Беларуси начнет работать в новом режиме. Соответствующие указы подписал Президент.

Так, определен новый механизм назначения именных стипендий спортсменам. Основанием для выплат будет служить динамика результатов. Перспективным помогут подготовиться к новым стартам, а стипендия станет стимулом достижения высоких результатов на международных соревнованиях.

Еще один указ направлен на оптимизацию поддержки спортивных организаций. В первую очередь ее окажут клубам по игровым видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр.

А к 2015 году белорусские спорт-клубы должны самостоятельно зарабатывать минимум 50% своего бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе Главе государства кураторы спортивной отрасли представили два проекта документов, подготовленных на основе поручений по итогам масштабного совещания по спорту. После доработок указы подписаны. Они должны максимально обеспечить справедливые условия работы спортивным организациям, а так же эффективное распределение госсредств.