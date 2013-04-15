Татьяна Дроздовская впервые в истории отечественного парусного спорта возглавила мировой рейтинг

Новости Беларуси. Покоряя волны, она покорила мировой рейтинг. Белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская впервые в истории отечественного парусного спорта заняла первую строчку списка в олимпийском классе судов «Лазер-Радиал».

Сегодня именитую спортсменку чествовали в родном Минске. Поздравление от Главы государства зачитал помощник Президента по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма Максим Рыженков.

Максим Рыженков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма:

Мы гордимся тем, что впервые в истории развития парусного спорта белорусская яхтсменка возглавила мировой рейтинг. Лидерство среди элит олимпийских дисциплин парусного спорта не случайная удача, а результат огромной самоотверженной работы и целеустремленности.

Татьяна Дроздовская является многократной чемпионкой страны, победительницей и призером этапов Кубка мира, участницей финалов чемпионатов мира и Европы. В 2000 она выполнила норматив мастера спорта международного класса. В 2007 Татьяна стала чемпионкой мира. Яхтсменка также приняла участие в четырех Олимпиадах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Дроздовская, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Рейтинг – это одно, а хочется побед на регатах высокого уровня. Поэтому я для себя ставлю самые высокие цели. Прежде всего, это стабильность выступлений на этапах Кубка мира и медали на чемпионатах мира и Европы.