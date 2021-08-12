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Белорусское дерби. Арина Соболенко встретится с Викторией Азаренко в 1/4 финала турнира в Монреале

12 августа 2021 20:29
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Новости Беларуси. Белорусское дерби пройдет в четвертьфинале женского одиночного разряда на престижном теннисном турнире категории BTA 1 000 в Монреале с призовым фондом более четырех миллионов белорусских рублей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусское дерби. Арина Соболенко встретится с Викторией Азаренко в 1/4 финала турнира в Монреале-1

Третья ракетка мира Арина Соболенко против своей соотечественницы Виктории Азаренко, 15-го номера мирового рейтинга, которая в 1/8 финала переиграла Марию Саккари – 6:4, 3:6, 7:6.

Четвертьфинальная встреча между белорусками состоится в 13 августа.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Мария Саккари # Фотофакт

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