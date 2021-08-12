Белорусское дерби. Арина Соболенко встретится с Викторией Азаренко в 1/4 финала турнира в Монреале

Новости Беларуси. Белорусское дерби пройдет в четвертьфинале женского одиночного разряда на престижном теннисном турнире категории BTA 1 000 в Монреале с призовым фондом более четырех миллионов белорусских рублей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».