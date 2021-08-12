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Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступила латышам в предквалификации ЧМ-2023

12 августа 2021 20:13
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Новости Беларуси. В Риге мужская сборная Беларуси по баскетболу завершила свой предпоследний поединок второго квалификационного раунда Чемпионата мира – 2023. Подопечные Ростислава Вергуна второй раз к ряду не смогли справиться с хозяевами паркета и уступили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступила латышам в предквалификации ЧМ-2023-1

Наши парни со старта стали в роли догоняющих, и разрыв в 10 очков сохранялся довольно долго, но вот после большого перерыва произошло маленькое чудо, счет сократился до 3 очков – 43:40. Именно тогда надо было активизироваться. Жаль, но белорусы не использовали этого шанса. Итоговый счет – 60:83 в пользу латышей.

Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступила латышам в предквалификации ЧМ-2023-4

В пятницу, 13 августа, наши баскетболисты встречаются с командой Румынии, первая игра была за Беларусью – 77:72. Сейчас команды имеют одинаковое количество очков.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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