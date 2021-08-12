Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступила латышам в предквалификации ЧМ-2023

Новости Беларуси. В Риге мужская сборная Беларуси по баскетболу завершила свой предпоследний поединок второго квалификационного раунда Чемпионата мира – 2023. Подопечные Ростислава Вергуна второй раз к ряду не смогли справиться с хозяевами паркета и уступили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни со старта стали в роли догоняющих, и разрыв в 10 очков сохранялся довольно долго, но вот после большого перерыва произошло маленькое чудо, счет сократился до 3 очков – 43:40. Именно тогда надо было активизироваться. Жаль, но белорусы не использовали этого шанса. Итоговый счет – 60:83 в пользу латышей.