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Проиграли три встречи подряд. Женская сборная U-17 по гандболу не вышла из группы ЧЕ-2021

12 августа 2021 20:16
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Новости Беларуси. Белоруски не вышли из группы на чемпионате Европы – 2021 по гандболу во втором дивизионе, где соревнуются девушки до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проиграли три встречи подряд. Женская сборная U-17 по гандболу не вышла из группы ЧЕ-2021-1

Турнир проходит в Клайпеде. Единственную победу белоруски записали на свой счет в стартовой игре против Латвии – 39:21, но после не смогли удержать задорного настроя и проиграли три встречи подряд – Польше, Исландии и Турции, тем самым лишив себя всякой надежды на полуфинал.

В соревнованиях заявлены 10 команд. По две лучшие дружины из двух квинтетов продолжают борьбу за 1-4 места.

# Гандбол # Фотофакт

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