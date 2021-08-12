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Разыграно пять комплектов наград. Как прошёл третий день соревнований по гребле в Заславле?

12 августа 2021 20:14
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Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по гребле на байдарках и каноэ, где участвуют сборные команды со всей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третий соревновательный день было разыграно пять комплектов наград.

Разыграно пять комплектов наград. Как прошёл третий день соревнований по гребле в Заславле?-1

У девушек в классе каноэ-двойка на дистанции 500 метров первыми финишировали Мария Ахраменко и Елизавета Очеретная из Гомельской области. В таком же классе, но на дистанции вдвое длиннее у парней впереди оказались Денис Ермоленко и Тимофей Климович из Минска. У юношей в четверке-каноэ на 500-метровке заехали первыми Андрей Володченко, Павел Харамецкий, Даниил Халявин и Эдуард Семижон. На байдарке-одиночке у девушек преуспела могилевчанка Виктория Нестеренко, а у парней – Данила Верещако.

Разыграно пять комплектов наград. Как прошёл третий день соревнований по гребле в Заславле?-4

Алексей Абалмасов, старший тренер юниорской команды по гребле на байдарке и каноэ:
Это идет отбор и в юниорскую команду, и такой отбор, добор, можно сказать, на чемпионат мира среди юниоров и среди молодежи. В частности, здесь юниоры. Пока сейчас только смотрим, будем смотреть. И то это отдельные виды, где у нас там что-то где-то не получилось на чемпионате Европы. Тут вот проводим такой доборчик.

Разыграно пять комплектов наград. Как прошёл третий день соревнований по гребле в Заславле?-7

13 августа чемпионы разыграют между собой новые комплекты наград.

# Гребля # Мария Ахраменко # Елизавета Очеретная # Денис Ермоленко # Тимофей Климович # Андрей Володченко # Павел Харамецкий # Даниил Халявин # Эдуард Семижон # Виктория Нестеренко # Данила Верещако # Алексей Абалмасов # Фотофакт

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