Разыграно пять комплектов наград. Как прошёл третий день соревнований по гребле в Заславле?

Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по гребле на байдарках и каноэ, где участвуют сборные команды со всей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третий соревновательный день было разыграно пять комплектов наград.

У девушек в классе каноэ-двойка на дистанции 500 метров первыми финишировали Мария Ахраменко и Елизавета Очеретная из Гомельской области. В таком же классе, но на дистанции вдвое длиннее у парней впереди оказались Денис Ермоленко и Тимофей Климович из Минска. У юношей в четверке-каноэ на 500-метровке заехали первыми Андрей Володченко, Павел Харамецкий, Даниил Халявин и Эдуард Семижон. На байдарке-одиночке у девушек преуспела могилевчанка Виктория Нестеренко, а у парней – Данила Верещако.

Алексей Абалмасов, старший тренер юниорской команды по гребле на байдарке и каноэ:

Это идет отбор и в юниорскую команду, и такой отбор, добор, можно сказать, на чемпионат мира среди юниоров и среди молодежи. В частности, здесь юниоры. Пока сейчас только смотрим, будем смотреть. И то это отдельные виды, где у нас там что-то где-то не получилось на чемпионате Европы. Тут вот проводим такой доборчик.