Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Пловец Егор Щелканов на Паралимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль для сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей квалификации на дистанции 100 метров на спине Щелканов финишировал с лучшим временем, что позволило ему продолжить борьбу за медаль. В финальном заплыве спортсмен показал второй результат. Отставание от паралимпийского чемпиона составило всего 0,31 секунды. Поздравляем. Таким образом, в копилке национальной сборной уже шесть наград: четыре золота, серебро и бронза.

Прямо сейчас на старты выходят и другие наши спортсмены. Игорь Бокий в финальном заплыве на 200 метров комплексом попытается завоевать пятую медаль Паралимпиады. Следом за ним борьбу за награду начнет Анастасия Зудилова в дистанции 200 метров комплексом.