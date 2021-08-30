Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Пловец Егор Щелканов на Паралимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль для сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пловец Егор Щелканов на Паралимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль для сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своей квалификации на дистанции 100 метров на спине Щелканов финишировал с лучшим временем, что позволило ему продолжить борьбу за медаль. В финальном заплыве спортсмен показал второй результат. Отставание от паралимпийского чемпиона составило всего 0,31 секунды. Поздравляем.
Таким образом, в копилке национальной сборной уже шесть наград: четыре золота, серебро и бронза.
Прямо сейчас на старты выходят и другие наши спортсмены. Игорь Бокий в финальном заплыве на 200 метров комплексом попытается завоевать пятую медаль Паралимпиады. Следом за ним борьбу за награду начнет Анастасия Зудилова в дистанции 200 метров комплексом.
Напомню, что 30 августа на Играх выступали и другие наши спортсмены. Сергей Бурдуков в прыжках в длину в своей лучшей попытке покорил расстояние в 6 метров и 74 сантиметра, что принесло ему только шестое финальное место. Пловчиха Наталья Шавель в квалификационном заплыве преодолела дистанцию в 50 метров на спине за 50,48 секунды. Этого результата оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал.