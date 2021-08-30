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Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

30 августа 2021 11:05
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Новости Беларуси. Пловец Егор Щелканов на Паралимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль для сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио-1

В своей квалификации на дистанции 100 метров на спине Щелканов финишировал с лучшим временем, что позволило ему продолжить борьбу за медаль. В финальном заплыве спортсмен показал второй результат. Отставание от паралимпийского чемпиона составило всего 0,31 секунды. Поздравляем.

Таким образом, в копилке национальной сборной уже шесть наград: четыре золота, серебро и бронза.

Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио-4

Прямо сейчас на старты выходят и другие наши спортсмены. Игорь Бокий в финальном заплыве на 200 метров комплексом попытается завоевать пятую медаль Паралимпиады. Следом за ним борьбу за награду начнет Анастасия Зудилова в дистанции 200 метров комплексом.

Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио-7

Напомню, что 30 августа на Играх выступали и другие наши спортсмены. Сергей Бурдуков в прыжках в длину в своей лучшей попытке покорил расстояние в 6 метров и 74 сантиметра, что принесло ему только шестое финальное место. Пловчиха Наталья Шавель в квалификационном заплыве преодолела дистанцию в 50 метров на спине за 50,48 секунды. Этого результата оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал.

# Паралимпийские игры # Егор Щелканов # Игорь Бокий # Анастасия Зудилова # Сергей Бурдуков # Наталья Шавель # Фотофакт

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