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Илья Ивашко впервые в карьере взял титул АТР. В мировом рейтинге он поднимется на 10 пунктов

29 августа 2021 19:24
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Новости Беларуси. 63 ракетка мира белорус Илья Ивашко стал победителем теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илья Ивашко впервые в карьере взял титул АТР. В мировом рейтинге он поднимется на 10 пунктов-1

В финальном поединке наш спортсмен за 56 минут смог без труда справиться со шведом Микаэлем Имером – 6:0, 6:2. И впервые в своей карьере взять титул АТР. Благодаря этой победе Ивашко в мировой классификации поднимется на 10 пунктов.

# Теннис # Илья Ивашко # Микаэль Имер # Фотофакт

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