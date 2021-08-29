Илья Ивашко впервые в карьере взял титул АТР. В мировом рейтинге он поднимется на 10 пунктов

Новости Беларуси. 63 ракетка мира белорус Илья Ивашко стал победителем теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В финальном поединке наш спортсмен за 56 минут смог без труда справиться со шведом Микаэлем Имером – 6:0, 6:2. И впервые в своей карьере взять титул АТР. Благодаря этой победе Ивашко в мировой классификации поднимется на 10 пунктов.