Баскетбол. На Кубке мира 3х3 белорусы завоевали бронзу

Новости Беларуси. Белорусы на Кубке мира по баскетболу 3 на 3 в Венгрии завоевали бронзовые награды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подопечные Алексея Лашкевича смогли взять верх над сверстниками из Египта – 21:9.

Три виктории записала на свой счет женская сборная Беларуси по баскетболу 3 на 3 на групповом этапе Кубка мира. Однако нашим девушкам данный результат не помог выйти в плей-офф турнира. При равных показателях мировой рейтинг команды России оказался выше, и именно наши восточные соседи прошли дальше.