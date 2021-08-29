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Баскетбол. На Кубке мира 3х3 белорусы завоевали бронзу

29 августа 2021 19:23
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Новости Беларуси. Белорусы на Кубке мира по баскетболу 3 на 3 в Венгрии завоевали бронзовые награды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подопечные Алексея Лашкевича смогли взять верх над сверстниками из Египта – 21:9.

Баскетбол. На Кубке мира 3х3 белорусы завоевали бронзу-1

Три виктории записала на свой счет женская сборная Беларуси по баскетболу 3 на 3 на групповом этапе Кубка мира. Однако нашим девушкам данный результат не помог выйти в плей-офф турнира. При равных показателях мировой рейтинг команды России оказался выше, и именно наши восточные соседи прошли дальше.

# Баскетбол # Алексей Лашкевич # Фотофакт

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