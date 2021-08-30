Паралимпиада-2020. Бокий поборется за пятую медаль, а Бурдуков – шестой в финале

Новости Беларуси. Паралимпийские игры в Токио продолжаются. Несколько наших спортсменов уже завершили свои выступления, а некоторым еще только предстоит выйти на старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Сергей Бурдуков, выступающий в прыжках в длину, в своей лучшей попытке покорил расстояние в 6 метров и 74 сантиметра, что принесло ему только шестое финальное место.

Наталья Шавель в квалификационном заплыве преодолела дистанцию 50 метров на спине за 50,48 секунды. Чтобы пройти в финалы, этого результата оказалось недостаточно.