Паралимпиада-2020. Бокий поборется за пятую медаль, а Бурдуков – шестой в финале

Новости Беларуси. Паралимпийские игры в Токио продолжаются. Несколько наших спортсменов уже завершили свои выступления, а некоторым еще только предстоит выйти на старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Паралимпийские игры в Токио продолжаются. Несколько наших спортсменов уже завершили свои выступления, а некоторым еще только предстоит выйти на старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Сергей Бурдуков, выступающий в прыжках в длину, в своей лучшей попытке покорил расстояние в 6 метров и 74 сантиметра, что принесло ему только шестое финальное место.
Наталья Шавель в квалификационном заплыве преодолела дистанцию 50 метров на спине за 50,48 секунды. Чтобы пройти в финалы, этого результата оказалось недостаточно.
Лучше дела обстоят у Анастасии Зудиловой, которая в своей квалификации на дистанции 200 метров комплексом показала третье время. Бороться за медаль ей предстоит 30 августа.
Сегодня в финалах выступят еще два наших пловца. Егор Щелканов поборется за олимпийские награды в дистанции 100 метров на спине. А Игорь Бокий в дистанции 200 метров комплексом попытается завоевать пятую медаль токийской Паралимпиады.