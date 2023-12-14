Белорусский хоккеист Егор Сидоров отличился бомбардирскими баллами в ЗХЛ

Белорус Егор Сидоров продолжает оставаться на ведущих ролях в Западной хоккейной лиге. Этой ночью он помог «Саскатуну» взять верх над «Камлупсом» (5:1) и был признан игроком месяца, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На счету нашего форварда гол плюс пас. Нужно отметить, что бомбардирскими баллами Сидоров отличается уже в пятом противостоянии кряду. В 30 матчах сезона у него 44 очка. Нападающий является вторым снайпером всей лиги. Старания белоруса не прошли даром. Наш земляк признан игроком месяца в «Саскатуне». За 30 дней он умудрился забросить соперникам 16 шайб, оформив три хет-трика.