Сборная Беларуси по хоккею провела первую тренировку в Санкт-Петербурге перед Кубком Первого канала

Сборная Беларуси по хоккею провела первую тренировку в Санкт-Петербурге, куда прибыла на международный турнир Кубок Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская команда сыграет с дружиной «Россия 25» и сборной Казахстана, а также с командой «Звезды и ВХЛ», составленной из лучших молодых игроков КХЛ и ВХЛ. В том числе между сборными запланирован турнир в формате 3х3. Напомним, дружина Беларуси – действующий обладатель Кубка Первого канала.

Евгений Лисовец, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Раз приехали, то нужно выходить играть, а не просто так номер отбыть. Это хороший престижный турнир. Какие бы команды не играли – хоккеисты играют до победы. В России и Казахстане хватает опасных ребят. Все соперники хорошие, так что я не думаю, что будут легкие игры. Если в прошлом году забрали, значит и в этом нужно забрать

Александр Скоренов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Имеет вес и имеет место быть этот турнир. Достаточно интересный, интригующий. Да, он в середине сезона, когда чемпионат на паузе, игроки хотят отдохнуть больше, но сыграть за сборную это очень здорово и престижно. Почетно быть вызванным на такой турнир. Его в любом случае хочется выиграть, вне зависимости от того, в какой ты сборной, – все хотят выиграть.