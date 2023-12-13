«Минчанка-2» обыграла краснодарский «Динамо» в матче третьего тура Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» стартовали в третьем туре Молодежной лиги России, который проходит в Краснодаре. В среду, 13 декабря, наша команда встречалась с местным «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч получился эмоциональным и напряженным, однако в ключевых моментах поединка минчанки были более уверенными и напористыми. В итоге белорусские волейболистки одержали победу – 3:0. Счет по партиям – 25:23, 25:21, 25:19. В четверг наша команда сыграет с дружиной «Атом-Курск» из Курской области.