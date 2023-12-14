Волейбол. Солигорский «Шахтёр» обыграл «Нефтяник» в российской Суперлиге

Наш чемпион положил в собственную копилку три полновесных очка. Подопечным Виктора Бекши пришлось потрудиться. Хозяева неплохо начали и почти сразу ушли в отрыв. Старания гостей из Оренбурга не увенчались успехом – 25:19. По схожему сценарию развивались события во второй партии. «Шахтер» в дебюте получил преимущество и на нем добрался до виктории – 25:21. Ключевым стал третий сет. Соперники выясняли отношения на больше-меньше. В борьбе без права на ошибку сильнее оказались белорусы – 33:31. Таким образом, «Шахтер» обыграл конкурента – 3:0. Впереди у дружины важнейший матч с «Динамо» из Ленинградской области.