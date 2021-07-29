Белорусский хоккеист Данила Климович заключил контракт новичка с «Ванкувером»

Впрочем, это вовсе не означает, что белорус будет выступать в главной команде. Вполне возможно, что хоккеист будет откомандирован в один из фармов. Однако первый шаг к тому, чтобы выйти на лед в форме «Кэнакс», уже сделан. Соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне 18-летний нападающий защищал цвета «Динамо» из Молодечно. Кроме того, в пяти матчах юниорского чемпионата мира он отметился шестью заброшенными шайбами.