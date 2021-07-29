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Белорусский хоккеист Данила Климович заключил контракт новичка с «Ванкувером»

29 июля 2021 12:30
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Новости Беларуси. Белорусский форвард Данила Климович заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Ванкувером». Об этом сообщает пресс-служба заокеанского гиганта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Данила Климович заключил контракт новичка с «Ванкувером»-1

Впрочем, это вовсе не означает, что белорус будет выступать в главной команде. Вполне возможно, что хоккеист будет откомандирован в один из фармов. Однако первый шаг к тому, чтобы выйти на лед в форме «Кэнакс», уже сделан. Соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне 18-летний нападающий защищал цвета «Динамо» из Молодечно. Кроме того, в пяти матчах юниорского чемпионата мира он отметился шестью заброшенными шайбами.

# Хоккей Беларуси # Данила Климович # Фотофакт

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