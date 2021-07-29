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Кубок Салея. В стартовом матче турнира «Гомель» обыграл «Химик»

29 июля 2021 12:25
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Новости Беларуси. Новый хоккейный сезон открылся традиционным турниром Кубок Салея. В стартовом матче в Новополоцке сошлись местный «Химик» и «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Салея. В стартовом матче турнира «Гомель» обыграл «Химик»-1

Все предматчевые расклады были в пользу «рысей». В первом периоде команды уходили на перерыв с нолями на табло, зато во второй 20-минутке гости окрыли счет, отличился Кучкин, поддержал почин Дадонов, который поставил победную точку – 2:0.

Уже сегодня, 29 июля, нас ожидает следующее противостояние. В 19:00 начнут выяснять отношения «Брест» и «Неман».

# Хоккей Беларуси # Станислав Кучкин # Евгений Дадонов # Фотофакт

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