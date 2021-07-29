Три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпиаде в Токио. Что рассказал главный тренер сборной

Новости Беларуси. Три белорусские легкоатлетки не смогут выступить на Играх в Токио. Причина – недостаточное количество внесоревновательных допинг-тестов. Речь о Марии Жодик, которая должна была соревноваться индивидуально, а также о женской эстафетной команде 4 по 100 метров. Туда были заявлены Анна Михайлова и Кристина Мулярчик. Но, несмотря на отстранение, Беларусь выставит свою сборную.

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

Что касается эстафеты, по-любому команда будет участвовать, Беларусь в эстафетном беге, потому что это настолько престижный вид, и мы в последнее время очень долго к этому шли. У нас будут замены, но пока на них конкретно останавливаться не буду, потому что это все в рабочем порядке, будет принято решение. Эстафета начинает свои соревнования 6 августа, поэтому у нас еще время есть для внесения коррективов.