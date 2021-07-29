Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио

Новости Беларуси. 29 июля в олимпийском Токио будет разыграно 17 комплектов медалей. Белорусские атлеты выступают в шести видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Чайка успешно справилась с первой квалификацией в спортивном пистолете. Белоруска идет на презентабельном 8-м месте в промежуточном протоколе. Вторая часть отбора, как, впрочем, и финал, состоится завтра, 30 июля.

Два наших тандема пробовали силы в финалах в академической гребле. Лучшего результата достигла мужская двойка распашная. Экипаж, в который вошли Дмитрий Фурман и Сергей Володько, занял второе место в заезде. В итоге 8-е место. В женской одиночке Татьяна Климович вышла только в финал С.

Завершили выступление лучницы. Карина Деминская добралась до 1/16 финала, а для Карины Козловской первый матч плей-офф оказался и последним. Таким образом, в сетке осталась только Анна Марусова. Ее увидим завтра.

Оступился и дзюдоист Никита Свирид – в весовой категории до 100 килограммов. Наш борец в 1/32 финала уступил Карлу-Рихарду Фрею. Немец победил чисто – иппоном.