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Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио

29 июля 2021 07:48
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Новости Беларуси. 29 июля в олимпийском Токио будет разыграно 17 комплектов медалей. Белорусские атлеты выступают в шести видах программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио-1

Виктория Чайка успешно справилась с первой квалификацией в спортивном пистолете. Белоруска идет на презентабельном 8-м месте в промежуточном протоколе. Вторая часть отбора, как, впрочем, и финал, состоится завтра, 30 июля.

Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио-4

Два наших тандема пробовали силы в финалах в академической гребле. Лучшего результата достигла мужская двойка распашная. Экипаж, в который вошли Дмитрий Фурман и Сергей Володько, занял второе место в заезде. В итоге 8-е место. В женской одиночке Татьяна Климович вышла только в финал С.

Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио-7

Завершили выступление лучницы. Карина Деминская добралась до 1/16 финала, а для Карины Козловской первый матч плей-офф оказался и последним. Таким образом, в сетке осталась только Анна Марусова. Ее увидим завтра.

Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио-10

Оступился и дзюдоист Никита Свирид – в весовой категории до 100 килограммов. Наш борец в 1/32 финала уступил Карлу-Рихарду Фрею. Немец победил чисто – иппоном.

Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио-13

В дневной сессии по минскому времени будем переживать за наших пловцов. И Евгению Цуркину на дистанции 100 метров вольным стилем, и смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

# Олимпиада 2020 # Виктория Чайка # Дмитрий Фурман # Сергей Володько # Карина Дёминская # Карина Козловская # Анна Марусова # Никита Свирид # Карл-Рихард Фрей # Евгений Цуркин # Фотофакт

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