Белорусский хоккеист Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард»

Новости Беларуси. Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский нападающий отыграл за команду четыре сезона, весной 2021 года в составе «ястребов» стал обладателем Кубка Гагарина.