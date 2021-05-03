Белорусский хоккеист Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард»

Новости Беларуси. Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский нападающий отыграл за команду четыре сезона, весной 2021 года в составе «ястребов» стал обладателем Кубка Гагарина.
Новости Беларуси. Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский нападающий отыграл за команду четыре сезона, весной 2021 года в составе «ястребов» стал обладателем Кубка Гагарина.
По ходу регулярного чемпионата КХЛ Стась сыграл 42 матча, отметился одной шайбой и 7-ю результативными передачами. Имел показатель полезности -3. В плей-офф белорус провел 19 поединков и отдал три «ассиста».