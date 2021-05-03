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Белорусский хоккеист Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард»

03 мая 2021 13:51
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Новости Беларуси. Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский нападающий отыграл за команду четыре сезона, весной 2021 года в составе «ястребов» стал обладателем Кубка Гагарина. 

Белорусский хоккеист Андрей Стась покинул омский клуб «Авангард» -1

По ходу регулярного чемпионата КХЛ Стась сыграл 42 матча, отметился одной шайбой и 7-ю результативными передачами. Имел показатель полезности -3. В плей-офф белорус провел 19 поединков и отдал три «ассиста». 

# Хоккей # Андрей Стась # Фотофакт

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