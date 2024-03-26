Волейбольная «Минчанка-2» поборется за золото в финале Молодёжной лиги России

По итогам предварительного этапа белоруски заняли четвертое место, в 26 играх одержав 18 побед. В финале команда Василия Курдюка рассчитывает улучшить результат и побороться за золото. Тем более победный опыт в лиге у «Минчанки-2» уже есть.

Василий К урдюк, главный тренер волейбольной команды « М инчанка-2»: Цели у нас максимальные – руководство требует побед. Конечно, самим тоже хотелось бы побеждать, показывать себя с самой лучшей стороны. И тренерскому штабу, и игрокам – это и взаимодействие и того, и другого. Объективно, шестерка финальная – это лучшая команда все-таки. И там будет все зависеть от того, насколько психологически будут устойчивые игроки. Выступая в финальной части, уровень всегда улучшается, качество волейбола также. Команды некоторые усиливаются более сильными игроками, которых привлекают в Суперлигу.

Подготовку спортсменки совмещают с участием в чемпионате Беларуси. Это дает дополнительную нагрузку и позволяет скорректировать тренировочный процесс. Ряд игроков может выпадать из-за травм, им нужно время, чтобы прийти в игровой тонус перед важным стартом.

Василий Курдюк:

Чемпионат Беларуси, особенно первая четверка, это опытные, уже обкатавшиеся игроки, которые полностью отвечают за свои действия. У нас команда помоложе, из-за этого мы, наверное, не попали в четверку финальную, так как основные наши соперники – Брест, Могилев, Гродно – они постарше будут. У них были задачи именно попадать на пьедестал. В чемпионате мы уже потеряли лидирующие позиции, мы больше делаем ставки на соревнования молодежной Суперлиги, жертвуя какими-то матчами.

«Финал шести» пройдет в два этапа. Первый – с 15 по 21 апреля в Анапе. А второй – с 6 по 12 мая в Казани.