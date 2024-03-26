Анна Сола выиграла золотую медаль гонки преследования на открытом чемпионате России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Анна Сола выиграла золотую медаль гонки преследования на открытом чемпионате России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска покинула стартовый створ только 6-й, но сумела опередить всех конкуренток. Не без нервов. Уже со второго рубежа наша стреляющая лыжница убежала второй, однако стойка не задалась. 2 промаха ставили под сомнение возможный пьедестал. Но затем Сола была безупречной. И на рубеже, и быстра ногами. Финишный створ она пересекла в гордом одиночестве. Превосходство над ближайшей конкуренткой составило почти 7 секунд. Золото стало первой наградой, завоеванной белорусами в рамках данного старта.
В утренней сессии Антон Смольский остановился в шаге от пьедестала. С одним промахом он финишировал 4-м. Прогресс по сравнению со спринтом есть. На скоротечной дистанции лидер мужской сборной показал 11-й результат. Следующий вид соревновательной программы – смешанная эстафета. Она пройдет в среду.