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Анна Сола выиграла золотую медаль гонки преследования на открытом чемпионате России по биатлону

26 марта 2024 12:44
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Анна Сола выиграла золотую медаль гонки преследования на открытом чемпионате России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Сола выиграла золотую медаль гонки преследования на открытом чемпионате России по биатлону-1

Белоруска покинула стартовый створ только 6-й, но сумела опередить всех конкуренток. Не без нервов. Уже со второго рубежа наша стреляющая лыжница убежала второй, однако стойка не задалась. 2 промаха ставили под сомнение возможный пьедестал. Но затем Сола была безупречной. И на рубеже, и быстра ногами. Финишный створ она пересекла в гордом одиночестве. Превосходство над ближайшей конкуренткой составило почти 7 секунд. Золото стало первой наградой, завоеванной белорусами в рамках данного старта.

Анна Сола выиграла золотую медаль гонки преследования на открытом чемпионате России по биатлону-4

В утренней сессии Антон Смольский остановился в шаге от пьедестала. С одним промахом он финишировал 4-м. Прогресс по сравнению со спринтом есть. На скоротечной дистанции лидер мужской сборной показал 11-й результат. Следующий вид соревновательной программы – смешанная эстафета. Она пройдет в среду.

# Биатлон # Анна Сола # Антон Смольский

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